Машины, въезжающие в Днепропетровск, будут распознаваться он-лайн

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской ОГА.

В первую очередь такие камеры установят на центральных улицах, рынках, в парках и скверах Днепропетровска.:

При разработке программы будет учтен передовой зарубежный опыт. В частности, кроме камер видеонаблюдения на въездах в областной центр будет внедрено специальное программное обеспечение «Инспектор-траффик», позволяющее в автоматическом режиме идентифицировать автотранспорт.

По информации ОГА, в дальнейшем этот опыт будет распространен во всех городах, а затем и в районах области.