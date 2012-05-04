Машины, въезжающие в Днепропетровск, будут распознаваться он-лайн
01:19, 04 мая 2012Общество
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Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул поставил задачу до 10 мая разработать региональную программу установки видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.
Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской ОГА.
В первую очередь такие камеры установят на центральных улицах, рынках, в парках и скверах Днепропетровска.:
При разработке программы будет учтен передовой зарубежный опыт. В частности, кроме камер видеонаблюдения на въездах в областной центр будет внедрено специальное программное обеспечение «Инспектор-траффик», позволяющее в автоматическом режиме идентифицировать автотранспорт.
По информации ОГА, в дальнейшем этот опыт будет распространен во всех городах, а затем и в районах области.
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