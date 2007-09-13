Балога: Кабмин прибег к тактике ”перекладывания с больной головы...”

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Кабинет министров активно ищет причины для оправдания своих системных экономических просчетов.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, распространенном пресс-службой Президента Украины.

Он отметил, что перед выборами со стороны правительства все чаще раздаются комментарии и заявления, в которых “все меньше правды, в то же время все больше бесстыдных искажений, неприкрытого популизма и дерзости”.

По мнению руководителя президентского Секретариата, утверждение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что роспуск парламента вызывал рост потребительских цен, свидетельствует об активном поиске «регионалами» причин, которые могут хотя бы как-то оправдать системные экономические просчеты коалиционного Кабинета Министров. «Правительство во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, понимая, что популярность Партии регионов в народе непрестанно снижается, прибег к проверенной тактике перекладывания с больной головы на здоровую. Нынешний Кабмин показал, что он хронически неспособен признавать собственные ошибки. Ведь именно в результате деятельности этого правительства мы увидели значительно увеличенные тарифы ЖКХ, цены на продовольствие и бензин».

При этом глава Секретариата Президента обратил внимание, что первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заверял: скачек цен на продукты питания вызван плохой погодой во время уборки урожая и неблагоприятной конъюнктурой на мировых продовольственных рынках. «Наверное, в правительстве есть несколько каналов информирования руководства: один для премьер-министра, другой – для его заместителя. Вероятно, что свою версию ценового форсажа обнародует и министр экономики господин КИНАХ», - сказал В.БАЛОГА.

Он считает, что одной из причин некомпетентности Кабинета Министров является отсутствие утвержденной программы его деятельности. «Коалиция в Верховной Раде пятого созыва и сформированное ею правительство вызывающе пренебрегли нормой Конституции, которая предусматривает разработку и одобрение такой программы. Без нее Кабмин действует в ручном режиме или на автопилоте, без объявленных целей, экономически обоснованных показателей и просчитанных рисков. Вспомним, например, что план приватизации на этот год не был согласован с Фондом госимущества. Президент Украины предупреждал, что отсутствие правительственной программы действий неминуемо вызовет негативные последствия, и был стопроцентно прав», - отметил В.БАЛОГА.

Постоянные упреки со стороны Кабинета Министров в адрес Секретариата Президента, “щедро пересыпанные хамской лексикой и непристойными оборотами, являются неудачной попыткой прикрыть атрофированную правительственную политику”. «В свое время нынешняя пылкая поклонница Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ ушла с высокой должности в знак протеста против явления, которое она назвала «азаровщиной». Многочисленные упреки в адрес Президента и Секретариата в якобы препятствовании эффективной работе правительства дают основания говорить о рождении модифицированного варианта – «базаровщины», – сказал В.БАЛОГА.