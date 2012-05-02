На завтра синоптики обещают заморозки

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 мая в Украине будет переменная облачность, без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер слабый, при грозах порывистый. Температура ночью 10-15°, в южной части местами 17-20°, днем 24-30°, в восточных областях и в Сумской области ночью 2-7° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0-3°, днем 18-23°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер слабый, при грозах порывистый. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

В столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер слабый, при грозах порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

2 мая температура воды в Черном и Азовском морях составляет 15-19°, в районе Одессы - 11°, в Днепре возле Киева - 17°.