Янукович прибыл в Днепропетровск
12:06, 28 апреля 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Днепропетровск с внеплановой рабочей поездкой.
Янукович вже у Дніпропетровську
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
По данным пресс-службы, перед приземлением самолета Президента в Днепропетровском аэропорту секретарь СНБО Андрей Клюев провел совещание по расследованию терактов в Днепропетровске.
В совещании приняли участие генпрокурор Виктор Пшонка, министр внутренних дел Виталий Захарченко, председатель СБУ Игорь Калинин, председатель ОГА Александр Вилкул и представители управлений силовых структур Днепропетровской области.
В.Янукович в больницах города посетит пострадавших в результате взрывов.
Также в Днепропетровске Президент проведет заседание координационного штаба, созданного по его поручению.
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