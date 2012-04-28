Янукович прибыл в Днепропетровск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, перед приземлением самолета Президента в Днепропетровском аэропорту секретарь СНБО Андрей Клюев провел совещание по расследованию терактов в Днепропетровске.

В совещании приняли участие генпрокурор Виктор Пшонка, министр внутренних дел Виталий Захарченко, председатель СБУ Игорь Калинин, председатель ОГА Александр Вилкул и представители управлений силовых структур Днепропетровской области.

В.Янукович в больницах города посетит пострадавших в результате взрывов.

Также в Днепропетровске Президент проведет заседание координационного штаба, созданного по его поручению.