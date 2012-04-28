В связи со взрывами в Украине усилена охрана военных объектов

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, на всех без исключения военных объектах усилен режим охраны, в воинских частях, организациях, учреждениях, заведениях и предприятиях Министерства обороны усилен пропускной режим, принимаются дополнительные меры для сохранности оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ.

Личный состав антитеррористических подразделений приведен в готовность к выполнению задач по назначению.

В Киеве на базе Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и в Днепропетровске на базе зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины развернуты оперативные группы.

Командованием 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ создана группа быстрого реагирования по разминированию, организовано взаимодействие с оперативными штабами и группами Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций.