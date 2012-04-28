Во время взрывов в Днепропетровске пострадали 30 человек, из них 10 – дети
11:09, 28 апреля 2012Общество
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Минздрав заверяет, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
В больницах остаются 22 человека
Во время взрывов в Днепропетровске пострадали 30 человек, из них 10 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, по состоянию на сегодняшний день количество пострадавших в результате 4 взрывов в Днепропетровске составляет 30 человек, в том числе 10 детей.
По состоянию на 8.00 в больницах оставались 22 человека (четверо - в тяжелом состоянии, семь - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).
Минздрав заверяет, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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