Во Львове почтили память жертв операции «Висла»

Как передает корреспондент УНИАН, представители общественных организаций, руководство области и города возложили цветы к памятному камню на месте установления будущего памятника жертвам депортаций украинцев в ХХ веке. В мероприятиях приняли участие первый заместитель председателя Львовского областного совета Петр Колодий, депутаты областного совета Святослав Шеремета, Андрей Холявка, Павел Хобзей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, 28-29 апреля официальная делегация от Львовской области примет участие в мероприятиях по случаю почтения памяти жертв операции “Висла” в городе Перемышль (Республика Польша).