Во Львове почтили память жертв операции «Висла»
17:11, 27 апреля 2012Общество
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Сегодня во Львове прошли мероприятия почтения памяти жертв массовых депортаций украинцев в XX веке и 65-й годовщины начала операции «Висла».
|Позорная депортация украинцев началась 65 лет назад
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, 28-29 апреля официальная делегация от Львовской области примет участие в мероприятиях по случаю почтения памяти жертв операции “Висла” в городе Перемышль (Республика Польша).
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