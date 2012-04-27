Журнал «Всесвіт» заявил о рейдерской атаке

Редакция журнала «Всесвіт» заявила о попытке рейдерского захвата. Об этом изданию «Тиждень» сообщил заместитель главного редактора журнала Дмитрий Дроздовский.

83-летний шеф-редактор оказался в больнице, говорит Дроздовский.

По его словам, рейдеры требовали немедленно освободить помещение на ул.Грушевского, 34/1, которое официально принадлежит ООО "Издательский дом «Всесвіт», президентом которой является Олег Иванович Микитенко.

«Были угрозы физической расправы в ближайшем будущем», - отмечает Дроздовский.

«После нападения была вызвана милиция. Но, как сказали рейдеры, - это ничего не даст, за этим нападением якобы стоит регионал», - сказано в сообщении.

«Приходил какой-то господин с какими-то юристами-амбалами, которые ломились во все комнаты, выбивали двери, хотели уничтожить документы и получить подпись, что помещение передано им. Рейдеры обещали вернуться и насильно не допустить редакцию к своим рабочим местам», - рассказал Дроздовский.