ГПУ разжилась дворцом в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 95 из 123 присутствующих депутатов, прежде всего представители фракции Партии регионов

Мотивируя вынесение для обсуждения проекта решения, начальник Управления охраны памятников культурного наследия Наталья Штербуль заявила, что инициатором его выступила Генпрокуратура. «Позиция генпрокурора заключается в том, - отметила Н.Штербуль, - что дворцовое здание на Пушкинской улице, где многие годы располагается прокуратура Одесской области, должно находиться на балансе Генпрокуратуры».