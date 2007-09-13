Украина не готова спасать людей, потерпевших авиакатастрофу над морем

Близ Севастополя сегодня впервые в истории Украины проведены учения по спасению людей, попавших в авиакатастрофу над морем.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме авиации МЧС в учениях также приняли участие корабли ВМС Украины, Морской охраны Пограничных войск и транспортные суда.

Как заявил во время подведения итогов учений начальник "Укравиапоиска" Игорь РУНАЕВ, на сегодня ни одно министерство и ведомство страны самостоятельно не в состоянии осуществить подобную масштабную операцией на море. По мнению И.РУНАЕВА, теперь нужно внести коррективы в законодательство и служебные документы с тем, чтобы в случае чрезвычайной ситуации действовал общий оперативный штаб.

Представители министерств и ведомств на этом совещании отметили необходимость разработки документов, которые бы регламентировали и согласовывали действия спасателей.