Скандальное строительство на ул. Гончара осталось без земли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, данный участок был незаконно предоставлен обществу за счет земель историко-культурного назначения, охранительных зон Национального историко-культурного заповедника «София Киевская».

Общественный активист Игорь Луценко в своем блоге на “Украинской правде” отметил, что суд сегодня вынес решение, которым отменил землеотвод под строительство на Гончара 17-23. В то же время он сказал, что в среду, 25 апреля, состоится другое судебное заседание, на котором решат главный вопрос: можно строить или нет. “Потому что пока процесс идет, застройщик имеет право строить. Следовательно, намного более важное решение будет в среду, а не сегодня”, - отметил активист.

По информации И.Луценко, иск подавала прокуратура в интересах КГГА.

“Это решение (сегодняшнее) – безусловный позитив. Это свидетельство того, что давление общественности все же способно достичь определенного эффекта – а эффект зависит только от интенсивности давления. На Пейзажной аллее давили сильно, поэтому там сейчас сквер. Возле Софии давили более слабо, поэтому там пока периодически пытаются строить”, - отметил И.Луценко.

В то же время он прогнозирует, что суд удовлетворил иск об отведении ООО земельного участка на ул. Гончара, 17-23 в связи с приближением выборов в Киеве.

“Понятно, что это – предвыборный договорняк, что после избрания ставленника власти мэром все могут переиграть (и переигрывают, конечно). И что решение не вступит в законную силу, потому что будет апелляция. Но властям (Попову) можно будет похвастаться успехами”, - пишет активист.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2011 г. Окружной административный суд Киева по делу относительно решения Киевсовета о выделении земли под строительство жилищного комплекса на улице Олеся Гончара, 17-23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» принял постановление об остановке строительных работ на объекте на время рассмотрения дела.

КГГА выступает в суде третьей стороной.

Против застройки выступает не только общественность, но и ЮНЕСКО.

Окружной административный суд Киева 1 декабря отменил свое постановление об остановке строительства на улице Олеся Гончара, 17-23.