Открылся театральный фестиваль имени Луспекаева

Как сообщила УНИАН заместитель директора Луганского академического областного русского драматического театра Антонина Кихиль, фестиваль продлится с 20 до 27 апреля. По ее словам, он станет регулярным и будет проводиться раз в два года.

«В фестивале принимают участие 13 театров из России и Украины. В течение семи дней их спектакли пройдут в украинском драмтеатре, в кукольном театре и у нас в русском драмтеатре. Каждый день будут проходить по два спектакля участников фестиваля на этих трех театральных площадках. На фестиваль планировал приехать Берлинский русский драматический театр, но не удалось найти финансирование этой поездки. Киевский театр «Колесо» и театр из Беларуси тоже планировали приехать, но не получилось. Надеемся, что в следующий раз фестиваль получится намного масштабнее», - сказала А.Кихиль.

В рамках открытия фестиваля состоялось открытие памятной доски в честь советского актера Павла Луспекаева на здании русского драматического театра. Сегодня, 20 апреля, ему исполнилось бы 85 лет.

В 2011 году у здания Луганской таможни установили памятник П.Луспекаеву в образе таможенника Верещагина.

Справка УНИАН. П.Луспекаев родился 20 апреля 1927 года. В 1944 году был зачислен в труппу русского драматического театра Ворошиловграда (бывшее название Луганска). В ней он проработал в течение двух лет. Затем уехал в Москву.

Одна из наиболее известных ролей актера - таможенник Павел Верещагин в кинофильме «Белое солнце пустыни».