Львовский студент установил скрытую камеру в женском душе
Во Львове студент одного из высших учебных заведений занимался скрытыми съемками девушек-студенток в душе общежития.
За незаконную видеосъемку спудею грозит уголовная ответственность.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, в Лычаковский райотдел милиции Львова обратилась 20-летняя студентка одного из высших учебных заведений города. Девушка сообщила, что один из ее знакомых, тоже студент этого вуза, проник в душевую комнату общежития и установил камеру видеоаудиозаписи.
„Подлец, намереваясь распространить это видео в социальных сетях, осуществлял запись во время того, как девушка мылась. Студентка, которая своевременно заметила видеокамеру, немедленно вызвала милицию”, - информирует ОСО.
Оперативными мерами стражи порядка установили личность «оператора», проживавшего этажом ниже. Как объяснил юнец, камеру он приобрел на радиорынке. Кроме того, в комнате, где он живет, они изъяли ноутбук и пленку.
«По этому факту возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины (Незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия).