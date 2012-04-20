Львовский студент установил скрытую камеру в женском душе

За незаконную видеосъемку спудею грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в Лычаковский райотдел милиции Львова обратилась 20-летняя студентка одного из высших учебных заведений города. Девушка сообщила, что один из ее знакомых, тоже студент этого вуза, проник в душевую комнату общежития и установил камеру видеоаудиозаписи.

„Подлец, намереваясь распространить это видео в социальных сетях, осуществлял запись во время того, как девушка мылась. Студентка, которая своевременно заметила видеокамеру, немедленно вызвала милицию”, - информирует ОСО.

Оперативными мерами стражи порядка установили личность «оператора», проживавшего этажом ниже. Как объяснил юнец, камеру он приобрел на радиорынке. Кроме того, в комнате, где он живет, они изъяли ноутбук и пленку.

«По этому факту возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины (Незаконный сбор, хранение, использование или распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия).