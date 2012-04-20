Прокуратура проверяет действия компании Ахметова

Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Анатолий Мельник.

«Да, прокуратура проверяет законность сноса этих зданий, законность выдачи документации и тому подобное», - сказал он.

Прокурор заверил, что результаты проверки обязательно будут обнародованы для общественности.