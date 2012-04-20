Прокуратура проверяет действия компании Ахметова
18:46, 20 апреля 2012Общество
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Столичная прокуратура проверяет законность сноса трех зданий на Андреевском спуске.
Анатолий Мельник обещает обнародовать результаты проверки
Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Анатолий Мельник.
«Да, прокуратура проверяет законность сноса этих зданий, законность выдачи документации и тому подобное», - сказал он.
Прокурор заверил, что результаты проверки обязательно будут обнародованы для общественности.
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