Налоговая: Руководство Rozetka.ua согласилось возместить ущерб

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как говорится в сообщении, «в соответствии с ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, нарушители будут освобождены от уголовной ответственности».

Также Управление налоговой милиции опровергает информацию, получившую огласку в одной из социальных сетей, о попытке следователей задержать совладельца и руководителя интернет-магазина Rozetka.ua.

“Сейчас все следственные действия продолжаются в соответствии с законодательством Украины, - говорится в сообщении. - ГНСУ обоснованно подозревает один из крупнейших интернет-магазинов в факте уклонения от уплаты налогов”.

Налоговики заявляют, что в апреле 2012 года по материалам сотрудников налоговой милиции, на основании акта проверки, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в отношении директора ООО «Rozetka.ua», которое осуществляет свою деятельность в сфере интернет-торговли.

«По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам», что позволяло «получать сверхдоходы, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм. В результате этих сделок государственный бюджет потерял более 7 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Также ГНСУ отмечает, что 19 апреля “с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства проводился обыск в 3 офисных и 3 складских помещениях предприятия. Во время обыска серверы предприятия не изымались.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службе налоговой милиции, ООО «Rozetka.ua» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн. грн.

19 апреля работа Rozetka.ua была прекращена в связи с действиями налоговой инспекции. Впоследствии работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме.