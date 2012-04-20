Директору Rozetka.UA светит 10 лет

Представители Государственной налоговой службы в Киеве во время пресс-конференции заявили, что в отношении директора ООО «Розетка УА» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). По этой статье обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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В ДПС не называют фамилию директора ООО «Розетка УА», ссылаясь на тайну следствия. Но дали понять, что речь идет не о каком-то подставном лице, а о том, кто публично известен в качестве директора компании, сообщает Зеркало недели.

В ведомстве отметили, если обвиняемый оплатит налоговую задолженность перед государством и покроет нанесенный ущерб, то уголовное дело будет закрыто.

Владельцы компании уже перенесли интернет-магазин в Европу.

Напомним, что 19 апреля сайт крупнейшего интернет-магазина Украины Rozetka.UA приостановил работу, которая была частично восстановлена позже.

Государственная налоговая служба проводила обыск в трех офисных и трех складских помещениях ООО «Розетка УА». Кроме того, обыск проводился в офисе компании Mirohost, предоставляющей хостинг интернет-магазину. В результате серверы Rozetka.UA были изъяты, хотя в налоговой заявили, что их интересовала только финансовая документация «Розетки».