Балога заплатит американцам 369 миллионов за службу «112»
МЧС заплатит 368,56 млн. грн. американской компании Hewlett Packard за услуги по созданию опытного образца программно-аппаратного комплекса системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112».
Как сообщили в Министерстве экономики, тендерная процедура прошла по системе «закупка у одного участника», пишут «Комментарии» .
12 апреля МЧС и компания Hewlett Packard подписали соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.
Глава МЧС Виктор Балога подчеркнул, что Hewlett Packard выполнила 90% работ по внедрению системы экстренной помощи населению 911 в США. Компания также работала в Испании, Португалии, Голландии, Италии, Великобритании, Дании, Австрии, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии. Кроме того, решения Hewlett-Packard использованы при создании службы для обеспечения безопасности людей во время нынешних Олимпийских игр в Лондоне.
По словам Балоги, уже в мае будут открыты пункты экстренного вызова «112» в Киеве, Донецке, Харькове и Львове, где пройдут футбольные матчи.