Балога заплатит американцам 369 миллионов за службу «112»

Как сообщили в Министерстве экономики, тендерная процедура прошла по системе «закупка у одного участника», пишут «Комментарии» .

12 апреля МЧС и компания Hewlett Packard подписали соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Глава МЧС Виктор Балога подчеркнул, что Hewlett Packard выполнила 90% работ по внедрению системы экстренной помощи населению 911 в США. Компания также работала в Испании, Португалии, Голландии, Италии, Великобритании, Дании, Австрии, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии. Кроме того, решения Hewlett-Packard использованы при создании службы для обеспечения безопасности людей во время нынешних Олимпийских игр в Лондоне.

По словам Балоги, уже в мае будут открыты пункты экстренного вызова «112» в Киеве, Донецке, Харькове и Львове, где пройдут футбольные матчи.