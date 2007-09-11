Кабмин забрал основные дороги у городов в госсобственность

Кабинет Министров принял решение о передаче проезжей части автодорог государственного значения в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, примерно 3,5 тыс. км дорог передаются на баланс «Укравтодора», и на их содержание из госбюджета будут выделяться «миллиарды».

Необходимость передачи дорог «Укравтодору» вызвана тем, отметил Н.АЗАРОВ, что участки дорог, находящиеся на балансе городов, не ремонтировались местными властями надлежащим образом, а государство не имело права финансировать их ремонт.