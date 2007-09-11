Кабмин забрал основные дороги у городов в госсобственность
16:58, 11 сентября 2007Общество
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Примерно 3,5 тыс. км проезжей части
Кабинет Министров принял решение о передаче проезжей части автодорог государственного значения в государственную собственность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.
По его словам, примерно 3,5 тыс. км дорог передаются на баланс «Укравтодора», и на их содержание из госбюджета будут выделяться «миллиарды».
Необходимость передачи дорог «Укравтодору» вызвана тем, отметил Н.АЗАРОВ, что участки дорог, находящиеся на балансе городов, не ремонтировались местными властями надлежащим образом, а государство не имело права финансировать их ремонт.
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