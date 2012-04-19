Открылся музей "Православие Подольского края"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В музее представлены работы подольских мастеров духовно-прикладного искусства, народной вышивки, детское рисунки. Посетители музея могут ознакомиться с истоками христианства, духовной историей Подольского края, его православными святынями, поскольку тут представлены макеты церквей.

В рамках мероприятий, посвященных открытию музея, состоялся крестный ход от церкви Святого князя Владимира к памятнику жертвам репрессий «Ангел Скорби», к которому участники шествия возложили цветы, а священники отслужили панихиду.