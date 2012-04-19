Корбан: расследование убийства Аксельрода движется ложным путем

Заказчик убийства днепропетровского бизнесмена Геннадия Аксельрода находится в США и сидит в тюрьме.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал председатель наблюдательного совета компании "Славутич-Капитал" Геннадий Корбан.

По его мнению, следствие по делу об убийстве бизнесмена Г.Аксельрода двигается ложным путем. "Вместо того чтобы заниматься настоящими версиями, милиция отрабатывает бессмысленные и ненужные версии, изымает какие-то документы", - сказал Г.Корбан.

В частности, он отметил, что на следующий день после убийства Г.Аксельрода следователи четыре часа допрашивали жену и дочку бизнесмена. "Это не является сознательными действиями, это именно непрофессионализм. Уже два года они не хотят слышать то, что мы им говорим. Они отрабатывали бытовые версии, версии, связанные с внутренними отношениями", - отметил Г.Корбан.

Он напомнил, что первое покушение было совершено 17 сентября 2010 года, когда его вместе с Г.Аксельродом взорвали на террасе ресторана в Днепропетровске.

"Я не хочу озвучивать фамилии. Но я знаю, что заказчик этого убийства находится в США и сидит в тюрьме", - сказал Г.Корбан.

По словам бизнесмена, следователи Службы безопасности Украины работают намного эффективнее. В 2006 году, когда был обстрелян его автомобиль, именно следователи СБУ провели расследование и выяснили, что покушение совершили те же люди, которые причастны к убийству российской журналистки Анны Политковской. «Но, к сожалению, сейчас нет процессуальных оснований для того, чтобы передать это дело на расследование СБУ», - сказал Г.Корбан.

Как сообщал УНИАН, киллер убил Г.Аксельрода в Днепропетровске 14 апреля около 17.00.

По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело.