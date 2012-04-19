Лубкивский говорит, что гостиницы так дорожают не только у нас

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

М.Лубкивский напомнил, что сейчас появляется много информационных сообщений, в которых «слагаются легенды о ценах в гостиницах на время Евро, об их увеличении на 1500% и так далее».

«Это неправда. Были единичные случаи, но это не системная ситуация», - заявил М.Лубкивский.

По его словам, ситуация с ценами на проживание в гостиницах не является критической, Местный организационный комитет ее полностью контролирует.

Как сказал М.Лубкивский, Украина готова разместить и целевые группы УЕФА, и всех болельщиков. «Нет таких болельщиков, которых Украина не сможет разместить во время Евро-2012», - отметил он.

М.Лубкивский заверил, что на сегодняшний день есть много вариантов размещения по доступным ценам, есть тысячи мест в 1-, 2- и 3-звездочных гостиницах, а также в санаториях и общежитиях.

Руководитель МОК согласился с тем, что существует факт роста цен на проживание на период Евро-2012, однако, по его словам, «это рынок, от этого никуда не деться, но диапазон цен приемлем».

Он отметил, что накануне крупных спортивных и других событий во всех странах наблюдается подобная ситуация. В качестве примера М.Лубкивский сказал, что в Лондоне на время проведения там нынешних летних Олимпийских игр цены на размещение выросли на 500%.