Налоговики считают, что обыски не мешают Rozetka.ua работать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления организации раскрытия налоговых преступлений УНМ Госналогслужбы в городе Киеве Алексей Чернобай.

«Никаких действий по прекращению или препятствованию действиям непосредственно компании «Розетка.УА» не было. То есть, деятельность предприятия не парализована», - отметил он.

По словам А.Чернобая, на сегодня интернет-магазин продолжает свою работу в обычном режиме, покупатели смогут получить заказанные товары. Также он объяснил, что сегодня сайт компании временно не работал в связи с проведением оперативных действий налоговой милицией.

Кроме того, по словам начальника пресс-службы Госналогслужбы в городе Киеве Николая Ковтуненко, в рамках следственных действий налоговая милиция не изымала сервера и компьютерную технику.

«Обращаю внимание, на то, что сервера, компьютерная техника не изымались работниками налоговой милиции», - подчеркнул он.

Также на сегодня не изымался товар компании, и не было задержано ее руководство.

А.Чернобай отмечает, что в рамках следствия на сегодня уже закончены три обыска. Но при этом он не уточнил, где именно были завершены обыски – на складах или в офисах.

А.Чернобай напомнил, что уголовное дело против директора ООО «Розетка» было возбуждено в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с действиями налоговой инспекции. Затем работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме.

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.