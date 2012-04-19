МИД Польши заявил, что их визы не станут бесплатными до Евро

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, не уточнив причину.

"Текст договора сейчас находится на этапе межведомственных консультаций. Вступление в силу документом после ратификации запланировано на четвертый квартал этого года", - сказали в МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, в феврале польское МИД назвало "весьма правдоподобной" отмену оплаты за национальные визы к началу Евро-2012, первый матч которого состоится 8 июня.

Сегодня, 19 апреля, директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей Олефиров заявил, что в министерстве рассчитывают, что уже в июне будет подписано соглашение об отмене оплаты за визы между Польшей и Украиной.

По его словам, Украина и Польша проводят все внутренние процедуры, чтобы согласовать все документы и выйти на их подписание.

При этом А.Олефиров добавил, что такое соглашение будет подписано на уровне министров иностранных дел.

В прошлом году польские консульства выдали в Украине 200 тысяч национальных виз (35% от всех выданных) после 135 тысяч и 160 тысяч в два предыдущих года.

Украинцы с апреля прошлого года платят за польские национальные визы 20, а не 35 евро (столько она раньше стоила и столько же сейчас стоит шенгенская виза).

Польша ввела визы для украинцев осенью 2003 года - накануне своего вступления в Европейский Союз, но до вступления в Шенгенскую зону в конце 2007 года выдавала их бесплатно и по весьма либеральным правилам.