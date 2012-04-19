Вице-мэр Львова на BMW врезался в дерево

ДТП произошло сегодня утром на автодороге Киев-Чоп возле села Гусары Радивиловского района. На заокругленном участке дороги легковой автомобиль «БМВ» вылетел в кювет и ударился боком в дерево. В результате аварии водитель автомобиля не пострадал. Зато пассажира Владимира Шевчука увезла «скорая» в Радивиловскую больницу. Вскоре его оттуда забрал реанимобиль из Львова, сообщает "Рівне Вечірнє"

По словам вр.и.о. начальника УГАИ УМВД в Ровенской области Александра Семенюка, угрозы для жизни заместителя городского председателя Львова нет.

«Потерпевший не получил переломов или других серьезных травм, он отделался только ушибами и синяками, - рассказывает Александр Семенюк. - А то, что его приехал забирать до Львова реанимобиль – значит, посчитали необходимым ... Относительно обстоятельств ДТП, то автомобиль ехал со Львова в Киев. Шел дождь, а они явно торопились. В результате, водитель не справился с управлением и не удержал авто на дороге. Заммєра Львова сидел на заднем сиденье. Вот, вкратце, такова картина. Детали ДТП выясняют следователи».