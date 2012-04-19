Брейвик год готовился к теракту, тренируясь убивать на компьютере

Среди потенциальных целей террориста были здания правительственных учреждений, штаб-квартира правящей Норвежской рабочей партии и королевский дворец. А.Брейвик сказал также, что планировал застрелить сотрудников норвежской газеты Aftenposten, сообщает радио «Свобода».

Для подготовки к терактам А.Брейвик целый год играл в on-line игры, проводя за этим занятием до 16 часов в день. Чтобы смоделировать нападения на правительственные здания, он использовал игру-симулятор, пробуя различные сценарии. По словам А.Брейвика, он не просто получал удовольствие от «стрелялки», но действительно учился целиться и нажимать на спусковой крючок. Кроме того, год в одиночестве нужен был А.Брейвику, чтобы его друзья забыли о нём - это было одно из его личных условий приготовления к преступлению.

Свое настоящее оружие а.Брейвик приобрел позже, дав ему имена и сделав на оружии соответствующую гравировку. Из пистолетов террориста, названных Мьёльнир и Слейпнир, в честь молота и шестиногого коня скандинавского бога грома Тора, были застрелены 69 человек в молодёжном лагере на острове Утойя.