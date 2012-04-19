Из-за мобильного телефона Завадского полетят головы тюремщиков

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, ведомство провело проверку по факту незаконного использования мобильного телефона заключенными Киевского СИЗО.

В сообщении напоминается, что на прошлой неделе на телеканале «1+1» в сюжете выпуска новостей журналист общался по мобильному телефону с аккордеонистом Игорем Завадским, который содержится в СИЗО.

По результатам проверки прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Киевского следственного изолятора, и именно за то, что был пронесен мобильный телефон на территорию пенитенциарного учреждения и его использование (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

При этом в сообщении указывается, что, в соответствии со статьями 2 и 7 Закона Украины «О предварительном заключении», одной из целей содержания под стражей - сделать невозможным препятствование установлению истины по уголовным делам. Лицам, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, применен временный арест, запрещается иметь при себе предметы, не разрешенные к хранению в местах предварительного заключения.

Правилами поведения в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу и осужденных, утвержденными приказом Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний от 20 сентября 2000 года №192, установлен исключительный перечень предметов, которые разрешено иметь при себе в камере. Хранение мобильного телефона этим перечнем не предусмотрено.

Справка УНИАН. 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).

Шевченковский районный суд Киева избрал И.Завадскому, подозреваемому в развращении несовершеннолетних, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца - до 24 мая.