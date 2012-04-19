Из-за мобильного телефона Завадского полетят головы тюремщиков
Прокуратура Киева возбудила дело по факту служебной халатности должностных лиц Киевского следственного изолятора за то, что был пронесен мобильный телефон на территорию учреждения.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, ведомство провело проверку по факту незаконного использования мобильного телефона заключенными Киевского СИЗО.
В сообщении напоминается, что на прошлой неделе на телеканале «1+1» в сюжете выпуска новостей журналист общался по мобильному телефону с аккордеонистом Игорем Завадским, который содержится в СИЗО.
По результатам проверки прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Киевского следственного изолятора, и именно за то, что был пронесен мобильный телефон на территорию пенитенциарного учреждения и его использование (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
При этом в сообщении указывается, что, в соответствии со статьями 2 и 7 Закона Украины «О предварительном заключении», одной из целей содержания под стражей - сделать невозможным препятствование установлению истины по уголовным делам. Лицам, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, применен временный арест, запрещается иметь при себе предметы, не разрешенные к хранению в местах предварительного заключения.
Правилами поведения в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу и осужденных, утвержденными приказом Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний от 20 сентября 2000 года №192, установлен исключительный перечень предметов, которые разрешено иметь при себе в камере. Хранение мобильного телефона этим перечнем не предусмотрено.
Справка УНИАН. 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).
Шевченковский районный суд Киева избрал И.Завадскому, подозреваемому в развращении несовершеннолетних, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца - до 24 мая.