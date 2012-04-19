Rozetka.ua возобновила работу в ограниченном режиме

Об этом говорится в сообщении, размещенном на главной странице сайта rozetka.com.ua.

В частности, в сообщении сказано: «В связи с техническим сбоем сайт работает в ограниченном режиме в Дата-Центре Германии. Обработка оформленных заказов может занять больше времени. Приносим извинения за временные неудобства».

При этом ни в одну внутренню страницу на сайте зайти нельзя - появляется сообщение: "Сервер временно недоступен по техническим причинам. Пожалуйста, зайдите позже."

Как сообщалось, сегодня работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с попытками налоговой инспекции изъять у провайдера - хостинговой компании Mirohost - серверы интернет-магазина.

ООО «Розетка.уа» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

В 17:00 в Налоговой администрации г. Киева началась пресс-конференция относительно ситуации вокруг интернет-магазина.