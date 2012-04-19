К Евро-2012 украинские проститутки подорожали вслед за отелями

Под видом посредников-организаторов Евро редакция "Газеты Киевской" написала письмо руководству эскорт-агентства и предложила "оптом" заказать девушек со знанием иностранных языков для VIP-гостей чемпионата. К удивлению, массовый заказ не особо заинтересовал руководство агентства.

"Надеюсь, вы понимаете, что в этот период у нас работы будет хоть отбавляй и без посредников", – ответили в агентстве.

Там же сказали, что "на время Евро-2012, скорее всего, цены будут дороже" - ожидаемое подорожание составит от 50 до 70%. То есть час досуга с "девочкой" со знанием иностранного языка в среднем составит 300-350 долларов.

В той же Германии час досуга с девушкой стоит от 50 до 100 евро, в Швеции цена доходит до 200. Правда, большинство иностранных болельщиков вряд ли будут искать среди наших девушек полиглотов, наверняка им будет достаточно того, чтобы "бюджетная" проститутка смогла ответить на простой вопрос "how much?".

В интернете полным-полно прямых телефонов девушек, предлагающих интим-услуги в центре столицы. На Крещатике промоутеры даже открыто раздают визитки, где прямым текстом рекламируются проститутки.

Мужчины активно обсуждают наплыв таких девушек в столицу в связи с подготовкой к Евро-2012 и подорожание услуг жриц любви. Говорят, если раньше можно было найти предложения за 80 долларов в час, то ближе к Евро цены они собрались взвинтить едва ли не на 100%. В поисках борделей возле фан-зоны Евро особое внимание обращалось на адреса, которые расположены в непосредственной близости от главного стадиона. Как оказалось, больше всего "домов терпимости" расположилось в съемных квартирах по Красноармейской улице, которая по праву может на время чемпионата претендовать на лавры амстердамской улицы Красных фонарей. Существует даже дом, в котором расположились целых три борделя!

С проститутками в Киеве также собирается бороться и милиция.

"Документированием и борьбой с притонами, где предоставляются интим-услуги, занимается профильное подразделение Уголовного розыска – Управление по борьбе с торговлей людьми", - сказал Владимир Полищук, начальник Управления по связям с общественностью МВД Украины.

"Перед Евро-2012 работа этого подразделения будет существенно активизирована, так как ожидается наплыв болельщиков, в связи с чем прогнозированно появится спрос на услуги девушек легкого поведения. Вокруг фан-зоны выставят дополнительные патрули, которые будут пресекать попытки девушек характерного вида пробраться поближе к болельщикам", - отметил Полищук.

Конечно же, милиция не сможет ничего сделать, если болельщик будет идти с такой дамой под руку, поэтому МВД начало в западных СМИ масштабную информационную кампанию по "просвещению" фанов.

"Предупреждаем иностранцев, которые собираются приехать к нам на футбол, что контакты с ночными бабочками могут закончиться плачевно. Ведь очень часто преступники используют проституток как наживку, чтобы ограбить человека, в ходе грабежа явно будет применяться насилие. Даже если проститутка действует в одиночку, она может обокрасть клиента – вместе с банковскими карточками и деньгами унести ценные вещи и даже билеты на футбол, которые могут быть перепроданы. Не забыты и старые приемы с клофелином и другими одурманивающими веществами. Не говоря уже о букете венерических заболеваний, которые проститутки могут подарить болельщикам из Европы", - сказал Владимир Полищук.