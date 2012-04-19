В Тернопольской области неизвестный изнасиловал и убил 79-летнюю женщину

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН прокурор области Иван Мельничук. «Там по ночам какой-то человек ходил под домами, люди боялись выходить. Сейчас будем выяснять у сельского головы, знал ли он об этом, и если люди так боялись, то почему об этом не сообщили в правоохранительные органы», – отметил И.Мельничук.

По его данным, сейчас у правоохранителей есть четверо подозреваемых. Продолжаются следственные действия. По факту убийства возбуждено уголовное дело.