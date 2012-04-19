В Одессе мучителю кота дали 2 месяца тюрьмы

Об этом сообщили УНИАН в канцелярии суда.

По словам участницы судебного процесса – вице-президента Одесского союза защиты животных Ирины Момот, «обвиняемый был признан виновным в том, что 23 июля 2011 года схватил кота и несколько раз ударил головой животного об лестницу. Истязателя могли приговорить к отбыванию 6 месяцев в тюрьме, но учли, что он раскаялся и покрыл расходы в размере 3 тыс. грн на лечение животного».

Как отметила И.Момот, это первый строгий приговор, вынесенный в Одессе за совершенное преступление, согласно признакам ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Украины.