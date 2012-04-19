Мужчина шилом убил двух своих маленьких сыновей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в милицию обратилась жена умершего, которая не могла попасть в квартиру. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников УМВД Украины в Сумской области и прокурора Ковпаковского района города Сумы.

Во время осмотра помещения в коридоре был обнаружен труп мужчины, в комнате квартиры были найдены трупы двух маленьких мальчиков с признаками насильственной смерти (с колотыми ранами грудной клетки).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекс Украины – «преднамеренное убийство».

Продолжается следствие.