Сегодня днем Янукович возглавит экономические реформы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В четверг, 19 апреля, в 14:30 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11). Аккредитация представителей СМИ проводится до 12:00 19 апреля по тел. (044) 255-63-18, 255-77-71.

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