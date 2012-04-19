Сегодня днем Янукович возглавит экономические реформы
04:15, 19 апреля 2012Общество
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
В четверг, 19 апреля, в 14:30 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).
Аккредитация представителей СМИ проводится до 12:00 19 апреля по тел. (044) 255-63-18, 255-77-71.
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