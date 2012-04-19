Нацбанк закупил 300 миллионов долларов

«Национальный банк Украины не скрывает, что при наличии возможностей он способствует наращиванию международных резервов. Так, с этой целью в марте было выкуплено на рынке более 150 млн долл., а с начала апреля - более 300 млн долл.» - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что три последних месяца Нацбанк не выходит на валютный рынок для поддержания курса гривни.

«Курс гривни формируется под воздействием движения рыночного спроса и предложения иностранной валюты», - сказал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанковском рынке в марте составило 152,5 млн долл. (в январе и феврале сальдо было отрицательным - соответственно 893,6 млн долл. и 113,5 млн долл.).

Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте увеличились на 0,3%, или на 79 млн долл., – до 31,129 млрд долл. (в эквиваленте)

За январь-март т.г. международные резервы сократились на 2%, или на 665 млн долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы НБУ в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд долл.,– до 31,795 млрд долл.