Интернет-аптеки смогут вернуться на рынок, но...
03:28, 19 апреля 2012Общество
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Министерство здравоохранения рассматривает возможность снятия моратория на продажу лекарств через интернет-аптеки.
В Украине с октября прошлого года запрещены интернет-аптеки, коллаж ain.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Государственной службы Украины лекарственных средств Алексей Соловьёв.
«Безусловно, мы сейчас изучаем вопрос о снятии моратория с реализации лекарств через интернет-аптеки», - сказал А.Соловьёв.
Он отметил, что для этого нужно разработать жесткие лицензионные требования для субъектов, которые будут заниматься такой продажей.
В то же время А.Соловьёв привел пример Дании, где существует 5 сайтов по продаже лекарств, а их деятельность и деятельность складов жестко регламентированы.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения в октябре 2011 запретило функционирование аптек в интернете.
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