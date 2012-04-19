Следователи МВД думают, как применять новый кодекс

Следователи Министерства внутренних дел совместно с представителями Администрации Президента обсудили применение нового Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, обсуждения состоялось в Национальной академии внутренних дел Украины.

В частности, на совещании, которое возглавил начальник Главного следственного Управления МВД Василий Фаринник, присутствовали советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов и заведующий отделом Главного управления по вопросам деятельности правоохранительных органов АП Андрей Пойда.

А.Портнов рассказал об особенностях осуществление досудебного следствия по новому УПК. Так, отметил он, новая система мер пресечения к правонарушителям имеет целью существенно снизить количество задержанных, которые содержатся под стражей во время досудебного следствия, как одну из альтернатив предлагается применять денежный залог. Кроме того, согласно новому УПК, следствие может заключать соглашение с подозреваемым, его результатом для уголовного производства станет качественно новый уровень расследования, а для подозреваемого - применение менее строгого вида наказания.

Среди инновационных технологий также нашлись те, которые существенно облегчат работу следствия - видеоселекторная связь позволит проводить допрос свидетелей без их непосредственного присутствия, а соответственно и без дополнительных расходов.

Вопросы правоохранителей касались практического применения нового УПК, возможных путей его адаптации в современном процессе досудебного следствия. Актуальными оказались и аспекты сотрудничества следственных органов с прокуратурой, судом, Службой безопасности Украины, налоговой службой и адвокатами, которые в ближайшее время получат эксклюзивное право на защиту лиц по уголовным делам.

«Уголовный процессуальный кодекс, я уверен, не должен регулировать вещи, которые связаны с внутренней деятельностью отдельных правоохранительных органов», - отметил советник Президента, отвечая на вопрос правоохранителей.