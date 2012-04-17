Из-за разработки белорусского мела может исчезнуть озеро Свитязь

Украина не выставляла официальных претензий к Беларуси по поводу возможного загрязнения Шацких озер в результате работ на Хотиславском месторождении мела.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Анатолий Лис.

А.Лис отметил, что данный вопрос неоднократно поднимался на встречах представителей Минприроды Беларуси и природоохранного ведомства Украины.

«Со стороны ученых, как с нашей стороны, так и с украинской, вопросов нет. Все понятно. Иногда с украинской стороны, к сожалению, этот вопрос политизируется», - считает А.Лис.

Он подчеркнул, что при разработке Хотиславского месторождения выполняются все мероприятия, связанные с охраной окружающей среды.

«По большому счету, такого опасения, что исчезнут Шацкие озера, нет», - отметил заместитель министра.

При этом А.Лис затруднился сказать, на какой именно стадии в настоящий момент находится разработка месторождения мела, однако заверил, что вся нормативная документация по нему должна проходить как государственную, так и экологическую экспертизу.

«Если к нам поступят официальные запросы украинской стороны, мы всегда готовы им дать ответы, в том числе и которые касаются экологии», - сказал А.Лис.

Как сообщалось, на брифинге в Киеве заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Игорь Вильдман заявил о том, что власти Украины не разделяют оптимизма Беларуси, которая считает, что все риски от добычи мела в карьере учтены и минимизированы.

По его словам, Украина надеется до середины мая урегулировать экологический конфликт с Беларусью, касающийся возможного загрязнения Шацких озер. Для этого создана специальная украинско-белорусская комиссия.

Украинские ученые обеспокоены тем, что освоение белорусского Хотиславского месторождения мела крайне негативно влияет на уровень воды в Шацких озерах, в том числе в уникальном озере Свитязь. Ученые считают, что в результате разработки белорусского карьера озера могут обмелеть и вовсе исчезнуть.

Специалисты считают, что есть основания говорить о нарушении Беларусью ряда международных конвенций, которые запрещают действия, которые могут привести к негативным изменениям экологии.

Невзирая на утверждение белорусской стороны о том, что все риски от добычи мела в Хотиславском карьере, которая находится за 20 км от озера Свитязь, учтены и минимизированы, существует угроза экологической катастрофы.

Шацкие озера - група из свыше 30 озер в Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Для охраны редких естественных комплексов в районе Шацких озер в 1983 году был создан Шацкий национальный парк площадью 32,500 га.