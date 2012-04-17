Дети Андрея Шевченко не учат украинский и едва понимают русский

Об этом игрок "Динамо" рассказал в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТаблоID.

7-летний Джордан и 5-летний Кристиан Шевченко, если все будет хорошо, должны пробыть в Украине около двух недель.

"Я был две недели, я проходил реабилитацию с "Челси "в Лондоне, поэтому я был дома, видел детей. Мы очень хорошо провели время. У них начинаются каникулы в конце этой недели, и они приедут сюда. Посмотрим на погодные условия, но я думаю они около двух недель будут здесь ", - признался Шевченко.

По словам Шевы, сыновья немного говорят по-русски. То есть для общения с украинской с бабушкой им не понадобится переводчик.

"Джордан знает азбуку и умеет уже потихоньку писать и читать", - подчеркнул Андрей.

Шевченко признался, что по возможности бывает на родительских собраниях у детей.

"Я, когда приезжаю, я стараюсь по максимуму уделить время детям: отвожу их в школу, забираю их из школы. Когда учителя просят меня, чтобы я пришел и побыл в классе, я это тоже делаю", - поделился футболист.

Напомним, на прошлой неделе Джордан и Кристиан присутствовали на открытой тренировке "Динамо" на "Олимпийском". Дети также были с отцом во время матча "Динамо" - "Ворскла". После окончания матча Шевченко познакомил журналистов со своими сыновьями, пишет сайт dynamo.kiev.ua.

"Разговариваю с ними, в основном, на английском. Джордан немного знает русский язык, учит его, но не хочет на нем разговаривать. Кристиан только начинает изучать русский язык. Просто их папы часто не бывает дома - некому с ними разговаривать на русском", - посетовал Андрей.

Как отмечает ТаблоID, вероятность того, что на украинском языке его дети совсем не будут разговаривать, украинского футболиста похоже вообще не волнует.

"Что касается других языков, и Джордан, и Кристиан будут изучать итальянский, испанский и французский языки", - сказал Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко женат на американской фотомодели Кирстен Пазик.