Миллионера Аксельрода убивали два киллера

Прокуратура Днепропетровской области взяла под контроль расследование убийства бизнесмена Геннадия Аксельрода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель прокурора области Александр Петухов.

«Учитывая, что преступление было совершено дерзко, в центре Днепропетровска, поблизости находилось много людей, ход расследования по факту убийства известного бизнесмена Аксельрода прокуратура Днепропетровской области взяла под контроль», - заявил А.Петухов.

По его словам, отработка правоохранительными органами в ходе расследования резонансного убийства также проходит по всей Украине.

Как сообщил прокурор, по факту убийства Г.Аксельрода возбуждено уголовное дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное заказное убийство).

А.Петухов заявил, что в ходе следствия рассматривается достаточно много версий. Следствие проводит Следственное управление ГУ МВД в Днепропетровской области, создана оперативно-следственная группа из опытных специалистов.

Заместитель прокурора предоставил информацию относительно самого события убийства.

По словам А.Петухова, сообщение об убийстве Г.Аксельрода поступило по телефону в милицию 14 апреля в 16.45.

Установлено, что в 16.40 бизнесмен находился за рулем автомобиля «Мерседес», который принадлежит его дочери, и заезжал во двор дома № 1 по ул. Гоголя. Из арки неизвестный мужчина выстрелил в лобовое стекло автомобиля.

А.Петухов уточнил, что Г.Аксельрод был в автомобиле один.

После выстрела бизнесмен выскочил из автомобиля и стал двигаться в сторону проспекта Карла Маркса, но неизвестный произвел еще несколько выстрелов и напоследок - контрольный выстрел, от чего Г.Аксельрод умер на месте.

По теме: Аксельрода могли убить за жесткую манеру ведения бизнеса

По словам А.Петухова, он лично как дежурный прокурор в тот день выезжал на место преступления. Туда также прибыли начальник ГУ МВД в Днепропетровской области и начальник УСБУ, руководство Следственного управления ГУ МВД.

Заместитель прокурора отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов, сославшись на тайну следствия.

А.Петухов заявил, что в случае готовности соответствующими правоохранительными органами предоставить информацию для прессы о ходе расследования она будет предоставлена.

Вместе с тем, он заверил: «Найден ряд вещественных доказательств, которые практически полностью могут воссоздать совершение преступления. Следственно-оперативной группой был проведен очень качественный осмотр места происшествия, найдено практически все, что могли найти».

А.Петухов подчеркнул, что все вещественные доказательства переданы на экспертизу, которая продолжается.

Прокурор подтвердил, что Г.Аксельрод получил несколько ранений головы и туловища.

Также он сообщил, что, по показаниям свидетелей, киллеров могло быть двое, но стрелял один, а версия, что киллеры были на велосипедах, также рассматривается.

Заместитель прокурора также не уточнил, из какого оружия был расстрелян Г.Аксельрод, но сказал, что это огнестрельное оружие.

По словам А.Петухова, по факту убийства никто не задержан, также нет подозреваемых.

«В качестве подозреваемых никто не был допрошен следствием», - сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области.

Отвечая на вопрос журналистов, А.Петухов подчеркнул, что одна из версий убийства, которая рассматривается следствием, находится в одной цепочке с резонансным преступлением, произошедшем в июне 2010 года в Днепропетровске. Тогда под столиком в днепропетровском ресторане "Пеперони", где сидел Г.Аксельрод, сработало взрывное устройство. Однако повреждений бизнесмен тогда не получил.

А.Петухов сообщил, что после убийства родственники погибшего Г.Аксельрода с заявлениями в прокуратуру не обращались.

Он также заявил, что ему не известен факт предыдущих обращений Г.Аксельрода в органы прокуратуры с заявлениями об угрозе его жизни.

По словам заместителя прокурора, очень напряженно проходит процесс расследования этого уголовного дела. «Ежедневно работа следственно-оперативной группы рассматривается на уровне руководителей прокуратуры Днепропетровской области, ГУ МВД и СБУ», - сказал А.Петухов.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля около 17.00 в центре Днепропетровска возле собственного дома на улице Гоголя, 1 киллер застрелил известного местного бизнесмена Г.Аксельрода.

Г.Аксельрод подъехал к дому за рулем собственного автомобиля. В то время как открывались автоматические ворота во двор дома, неизвестный на велосипеде выстрелил из оружия с глушителем в лобовое стекло автомобиля. Бизнесмен выбежал из автомобиля и попытался убежать в сторону проспекта Карла Маркса, но злоумышленник произвел еще несколько выстрелов и попал в голову Г.Аксельроду. Бизнесмен погиб на месте.