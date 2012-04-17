Аксельрода могли убить за жесткую манеру ведения бизнеса

По факту убийства Геннадия Аксельрода в Жовтневом райотделе Днепропетровска завели уголовное дело. «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию преступника», — сообщил начальник пресс-службы Алексей Щербатов. У дома на ул. Гоголя, 1, до сих пор работают милиционеры.

Говорят, за трое суток дежурства мало чего узнали. «Камеры наблюдения есть только там», — показывает нам милиционер на будку охранника возле дома №3, где жил Аксельрод. «Но в арке, где произошло убийство, их нет», — сказал правоохранитель. По одной из версий, киллеров было двое, но в милиции это не комментируют, пишет «Сегодня».

В то же время известный политолог Андрей Золотарев полагает, что в трагической кончине миллионера виноват его конфликтный бизнес. «Недоброжелателей у господина Аксельрода было более чем достаточно. Когда все делается в ключе «Правила созданы для того, чтобы их нарушать», то найдется кто-то более хищный и дерзкий. А Аксельрод не всегда искал взаимовыгодные решения в бизнесе», — высказал свою точку зрения Золотарев и добавил, что у бизнесмена были большие долги, но кредиторам невыгодно убивать должника, поэтому, скорее всего, в игру вступила третья сторона.

Геннадий Аксельрод — вице президент финансово-промышленной компании «Спарта», которую из-за многомиллионных долгов признали банкротом около двух лет назад. Имя бизнесмена связывают с крупными объектами недвижимости в центре города (ТЦ «Пассаж», «Библиотека», «Атриум»). Также он был автором концепции строительства самого большого в мире еврейского центра «Менора».

Напомним, в минувшую субботу около 16.30 строительного магната Геннадия Аксельрода расстрелял неизвестный, как позже выяснили правоохранители, киллер-велосипедист. Это произошло на перекрестке пр-та К. Маркса и ул. Гоголя,1, при въезде во двор дома, в котором жил бизнесмен.

К слову, он редко передвигался по городу с охраной. Киллер сделал несколько выстрелов в лобовое стекло «Мерседеса» Аксельрода, тот выскочил и попытался убежать, но его догнали еще несколько пуль. В считанные минуты на месте ЧП уже были сотрудники милиции, родные убитого и его партнеры по бизнесу. Но ранения были смертельными.