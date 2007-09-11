Подсолнух не уродил, молоко и яйца подорожали... плюс выборы

Аналитики АКБ «Укрсоцбанк» прогнозируют, что уровень инфляции по итогам 2007 года составит 11-11,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, в последний летний месяц текущего года динамика цен в экономике Украины, по мнению экспертов «Укрсоцбанка», оказалась двоякой. С одной стороны, продолжение активного роста потребительских цен, с другой - перелом в повышательной динамике цен производителей. Так, потребительские цены выросли в августе на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем, что является лучшим результатом с мая текущего года. Однако 12-месячная инфляция выросла до двухлетнего максимума - 14,2% по сравнению с прошлым годом. Главная причина - рост цен на наиболее важные для населения товары - продукты питания.

По словам экспертов, в августе продолжилось ралли цен на растительные жиры, которое закончится еще не скоро из-за низкого сбора подсолнечника в Украине и России. Заметно подорожали молоко и яйца. Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 0,3% мес./мес., а услуги подорожали на 0,5% мес./мес.

«Приближение выборов в парламент заставляет правительство заняться стабилизацией потребительских цен. Для этого правительство обещает распечатать госрезерв и для понижения цен начать продажи мяса и мясопродуктов, муки и круп», - объясняют аналитики «Укрсоцбанка». Поэтому они снизили свою оценку инфляции в текущем году. Хотя эксперты отмечают, что остались еще факторы риска: осень является традиционным временем «расцвета» инфляции, а полный эффект на экономику от роста наличности летом пока еще не отражен в статистике розничных цен.

Справка. УНИАН. В Украине инфляция в августе против июля т.г. составила 0,6%, в январе-августе (к декабрю прошлого года) - 6,2%.

Инфляция в августе 2007 года против августа 2006 года составила 14,2%, в январе-августе 2007 года против января-августа 2006 года - 11,6%.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году рост украинского ВВП составит 5,8%, темпы инфляции - 7,2% при дефиците госбюджета 2,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины в 2007 году ожидается на уровне 5% при инфляции 11,3% и годовом дефиците бюджета 4,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2007 году на уровне 6%, инфляцию - 9,7%.