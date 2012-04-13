СМИ: Из-за проблем с Грецией получить визы станет еще сложнее

Заявление главы МВД Германии Ханса-Петера Фридриха о необходимости введения временного пограничного контроля внутри Шенгенской зоны громом среди ясного неба не стало, пишут «Комментарии».

Неудовольствие европейских «тяжеловесов» излишне прозрачными границами с Грецией и отчасти с Италией зрело давно. Однако никто не ожидал столь жесткого выступления главы МВД после совсем свежего доклада заместителя официального представителя правительства ФРГ Георга Штрайтера, в котором он заявлял о преданности Германии идеалам ЕС, в целом, и свободному передвижению между государствами, в частности.

Однако реплика немецкого министра внутренних дел прозвучала практически в унисон с недавними заявлениями президента Франции Николя Саркози, который в запале предвыборной борьбы предложил «временными мерами» не ограничиваться, а вернуть полноценный пограничный контроль на всем протяжении французских границ.

Впрочем, предвыборные обещания Саркози и не слишком уверенные и согласованные сентенции германского правительства — далеко не первая попытка совладать с потоками нелегальных мигрантов внутри ЕС. Пионером в этом деле стала Дания, которая без громких анонсов подобный контроль в прошедшем году уже вводила — якобы с целью улучшения борьбы с международной преступностью.

Несмотря на усталость от нелегальных мигрантов, подавляющее большинство европейских политиков отказываться от шенгенских соглашений не готово. Оптимистически настроенные деятели надеются на позитивные результаты «сто первого последнего предупреждения», сделанного Афинам в начале марта на встрече глав правительств Австрии, Греции, Германии и Нидерландов. Греция, через границы которой ежегодно, по разным оценкам, просачивается от 100 до 180 тыс. нелегалов, что составляет до 90% от общего потока, пообещала радикально исправить ситуацию уже до июня.

Германия, Австрия и Финляндия тем временем обсуждают возможность возобновления пограничного контроля для прибывающих из Греции. Пока такое решение не принято, но, по словам очевидцев, в немецких аэропортах участились полицейские проверки пассажиров греческих бортов.

Для самой Греции, по крайней мере, в ближайшей перспективе, исключение из Шенгенской зоны может оказаться не такой уж и страшной угрозой. Афины, принявшие решение ударить по финансовому кризису увеличением туристического потока, получат возможность отменить либо довести до состояния простой формальности визовый контроль для приезжих из многих стран, в том числе из России и Украины.

В свою очередь для Шенгенской зоны отказ от Греции будет равносилен признанию, что Единая Европа рухнула под наплывом мигрантов так же, как в свое время Римская империя под ударами варваров. С очевидными последствиями вроде дальнейшего роста ксенофобии и окончательного краха политики мультикультурализма. Тем более что на Греции этот процесс не остановится. Иммигранты будут оказывать все большее давление на экономики и социальные службы периферийных стран ЕС, что лишь усилит и без того немалый дисбаланс в экономическом развитии союза в целом и в конечном счете поставит под вопрос судьбу еврозоны.

Можно предположить, что во избежание этого апокалипсического сценария ЕС примет комплекс жестких мер по контролю трансграничного движения. Причем под давлением общественного мнения и просто бюрократического стремления перебдеть эти меры отнюдь не всегда будут адекватны угрозе. Для Киева такой поворот чреват если не окончательным срывом, то бесконечным затягиванием процесса либерализации визового режима, не говоря уже о его отмене. Просто потому, что правительства ведущих членов ЕС будут рассматривать такое «закрытие» как условие выживания союза.