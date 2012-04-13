Сегодня парламент задаст вопросы правительству
04:40, 13 апреля 2012Общество
791 0
Заседание Верховной Рады Украины, которое началось 12 апреля и во время которого рассматривались во втором чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс, закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в 4.15.
При этом В.Литвин напомнил, что следующее заседание парламента начнется сегодня в 10.00.
Планируется, что парламент начнет свою работу с Часа вопросов правительству.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter