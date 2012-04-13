Сегодня парламент задаст вопросы правительству

04:40, 13 апреля 2012
Общество
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Заседание Верховной Рады Украины, которое началось 12 апреля и во время которого рассматривались во втором чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс, закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в 4.15.

При этом В.Литвин напомнил, что следующее заседание парламента начнется сегодня в 10.00.

Планируется, что парламент начнет свою работу с Часа вопросов правительству.

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