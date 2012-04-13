Директор кладбища вымогал тысячу долларов
04:23, 13 апреля 2012Общество
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В Черновцах правоохранительные органы задержали во время получения части взятки в сумме 700 долларов директора городского коммунального предприятия ГКП «Спецкомбинат» Черновицкого городского совета.
В Черновцах правоохранительные органы задержали во время получения части взятки в сумме 700 долларов директора городского коммунального предприятия ГКП «Спецкомбинат» Черновицкого городского совета.
Как сообщил УНИАН прокурор Черновицкой области Петр Коваль, чиновник требовал 1 тысячу долларов от черновчанина за выделение места на кладбище для захоронения.
По данному факту прокуратурой Черновицкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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