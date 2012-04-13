Директор кладбища вымогал тысячу долларов

В Черновцах правоохранительные органы задержали во время получения части взятки в сумме 700 долларов директора городского коммунального предприятия ГКП «Спецкомбинат» Черновицкого городского совета.

Как сообщил УНИАН прокурор Черновицкой области Петр Коваль, чиновник требовал 1 тысячу долларов от черновчанина за выделение места на кладбище для захоронения. По данному факту прокуратурой Черновицкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.