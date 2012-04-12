Ривненский пастор утверждает, что налоговики его оболгали

Об этом УНИАН сообщил адвокат А.Полюховича Максим Зимин, предоставив письменное заявление от имени предпринимателя.

Как сказано в заявлении, «10 апреля пресс-офицером управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Ривненской области Александром Мрозовичем была распространена неправдивая информация относительно моей работы, связанной с ведением предпринимательской деятельности. Распространенная информация не отвечает действительности, носит субъективно-заказной характер, направлена на дискредитацию меня как гражданина Украины, предпринимателя, религиозного и общественного деятеля».

А.Полюхович также отмечает, что «изложенные обстоятельства в указанном информационном сообщении и преследование меня за совершение надуманных противоправных действий носят сугубо заказной политический характер бизнес-кругов и других заинтересованных деятелей», приближенных к руководству Государственной налоговой службы в Ривненской области.

Предприниматель пишет, что в связи с постоянным запугиванием его и членов его семьи работниками налоговой милиции в Ривненской области, он направил обращение в центральные органы государственной власти и руководителям государства с просьбой вмешаться в данную ситуацию, чтобы сделать невозможным продолжение противоправных действий налоговиков.

«Подчеркиваю, что на протяжении своей жизни и при осуществлении предпринимательской, общественной, религиозной и другой деятельности всегда руководствовался и руководствуюсь исключительно нормами действующего законодательства Украины и каких-либо противоправных действий не совершал», - заявляет А.Полюхович.

Он также указывает, что на момент обнародования информации относительно совершения им противоправных действий отсутствуют какие-либо законные основания и возможности разглашения подобных сведений, поскольку вина лица может быть установлена способом и в форме, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Поэтому, по мнению автора заявления, распространение пресс-офицером А.Мрозовичем упомянутой информации убедительно свидетельствует о заказном характере и сфабрикованности данного дела.

Как передавал УНИАН, 10 апреля пресс-офицер управления налоговой милиции ГНС в области А.Морозович сообщил, что в Ровенской области налоговики возбудили уголовное дело относительно одного из пасторов протестантской церкви из Заричненского района, которому инкриминируют подделку бухгалтерских документов во время сбыта черники на 3,5 млн. грн. Такая сумма фигурировала в отношениях между двумя предпринимателями при продаже более чем 100 тонн черники. Настороженность налоговиков вызывал тот факт, что, согласно с документами, операции осуществлялись в январе-феврале 2011 года и ягоды продавались из урожая того же года. Вместе с тем почерковедческой экспертизой было установлено, что подпись предпринимателя, который проходит как продавец и который умер в мае 2011 года, поддельная.

По факту подделки документов было возбуждено уголовное дело, которое расследует налоговая милиция, а судом вынесены постановления на проведение обысков.

В ходе обыска в рабочих кабинетах пастора налоговики обнаружили и изъяли финансовые, бухгалтерские документы и черновые записи. Также были изъяты наличные в различной валюте на общую сумму свыше 200 тыс грн. Кроме того, в гараже пастора был обнаружен автомобиль «Мерседес SL-500» с перебитыми номерами кузова. В другом гараже был разбитый автомобиль такой же модели, откуда и были вырезаны части с кузовными номерами. Правоохранители не исключают, что в отношении пастора может быть возбуждено и уголовное дело по ст. 290 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).