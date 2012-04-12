Завадский рассказал, как ему живется в СИЗО

Задержанный по подозрению в педофилии и содержащийся ныне под страже в СИЗО Игорь Завадский заявляет, что без помощи офтальмолога может ослепнуть.

Об этом он заявил в интервью «Газете Киевской», которая получила ответы через адвоката Завадского.

– Вас и вашего администратора Андрея вместе с водителем обвиняют в развращении несовершеннолетних, что можете сказать по сути обвинений?

Завадский заявил что обвинения против него абсурдны, а доказательство милиция до сих пор не предъявила.

«Кроме развращения несовершеннолетних, меня обвиняют еще и в их изнасиловании. 29 марта было предъявлено обвинение по 156-й и 153-й статьям Уголовного кодекса. Обвинения полностью необоснованны. Интересно, что один из эпизодов изнасилования датируется 2009 годом. После этого "жертва" общалась со мной три года, пока милиция не установила изнасилование. Остальные случаи не менее абсурдны», - сообщил Завадский.

Он уточнил, что сейчас в обвинении фигурируют 6 человек, хотя милиция инкриминирует ему уже 11 эпизодов.

«Насколько мне известно, милиция говорит уже об 11 эпизодах. Но в обвинении фигурируют только 6 человек. Да, я их знаю. Причем в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое мне показывали, была еще и фамилия моего ученика – Дениса Снегирева из Запорожья, которая потом исчезла. Я видел в новостях пресс-конференцию в мою защиту, в которой участвовал Денис, и его интервью в газетах, как его соблазняли ноутбуком, чтобы он дал против меня показания», - рассказал аккордеонист.

Завадский также прокомментировал заявления милиции о наличии некого видео с его участием.

«Идея о поисках мальчиков, вероятно, родилась в чьем-то нездоровом мозгу. Милиция при аресте оперировала не доказательствами, а угрозами и физической силой. Ни мне, ни моим адвокатам никаких доказательств до сих пор не показали. Я не уверен, что вообще есть что-то, что может быть доказательством», - заявил он.

Завадский также пожаловался, что не может репетировать в СИЗО и быстро теряет квалификацию.

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«Условия в СИЗО – "как в СИЗО". Жить можно. Камера на 12 человек – далеко не худшая по здешним меркам. Все курят, я – нет, да еще и аллергия на никотин, но тут нет некурящих камер. Душ – раз в неделю. Первые дни было плохо, не мог есть, и очень сложно было без жидкости для линз (кто носит линзы, меня поймет). Теперь уже лучше. Вот только репетировать я не могу – а это стремительная потеря квалификации. Я нарисовал на картонке клавиши и кнопки – пытаюсь репетировать, но это все не то. И очень беспокоит, что мне не разрешают обследоваться у офтальмолога и при необходимости сделать операцию. Ведь если от ударов милиционеров при задержании отслоилась сетчатка – мне грозит полная слепота», - рассказал Завадский.

Как ранее сообщалось, известного аккордеониста Игоря Завадского в конце марта задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних. Многие его ученики не верят в то, что их учитель мог совершить эти преступления.