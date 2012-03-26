Известный аккордеонист, подозреваемый в развращении детей, арестован

Известному украинскому аккордеонисту, который подозревается в развращении детей, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, соответствующее решение сегодня принял один из районных судов столицы, удовлетворив таким образом представление следователя.

В то же время, в милиции отметили, что мера пресечения в отношении двух других задержанных вместе с артистом лиц пока не избрана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталия Калиновская сообщила, что в Киеве сотрудниками милиции по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержаны трое мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

По словам Н.Калиновской, пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого она не уточнила, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал распутные действия в отношении детей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 156 (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.