Делегация НСЖУ посетила Молдову

Делегация встретилась с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом, председателем парламента Марианом Лупу, руководителями парламентских фракций, с представителями СМИ Молдовы, украинской диаспорой, побывала на производственных предприятиях.

В Тирасполе делегация провела встречу с руководителем Приднестровской Молдавской Республики Евгением Шевчуком и главой внешнеполитического ведомства Ниной Штански.

Как отметил председатель парламента Молдовы М.Лупу: «Дружественным, доброжелательным взаимоотношениям между нашими странами нет альтернативы. В последнее время они весьма интенсифицировались как в политической, так и в экономической плоскости, решен ряд давних проблем. И при этом очень важна роль СМИ наших стран в построении информационных мостов между народами».

Со своей стороны О.Наливайко отметил, что развитие прямых масс-медийных контактов между странами-соседями является одним из приоритетов международной деятельности Союза и именно поэтому в составе делегации представители изданий из большинства регионов Украины, что позволит наладить общение между редакциями, журналистами, читателями.