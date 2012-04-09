В Одессе вооруженные преступники ограбили BMW: объявлен план «Перехват»

Сообщили УНИАН в пресс-службе городского УВД.

Как уточнила руководитель пресс-службы Татьяна Хмельницкая, «ограблению подвергся финансовый директор одного из автосалонов, который направлялся на своем BMW в банк, чтобы сдать денежную выручку».

Однако на улице Новосельского машину внезапно «подрезала» другая легковушка той же марки. Из нее выскочили двое мужчин в черной одежде и черных бейсболках, которые, угрожая «предметом, похожим на пистолет», отобрали у предпринимателя пакет с деньгами, находившийся на переднем сидении авто.

Преступникам на белом BMW удалось скрыться – сотрудники ГАИ и угрозыска действуют согласно объявленному плану «Перехват».