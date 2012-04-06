Фермер с овцами и свиньями пикетирует районную прокуратуру

Как сообщает "Газета по-українськи" (№51 от 6 апреля 2012 года), акция продолжается со 2 апреля.

"Семь дней настраивались на голодовку. Не знаем, сколько выдержим. Я думал, не смогу. Но жена поддержала. Вместе ночуем в "газели". Спать холодно, одетые лежим", - сказал В.Чмиленко.

Под стены прокуратуры семья фермеров пригнала свой трактор МТЗ-80, "газель" и грузовик "Урал". На них повесили плакаты "Прокуратура - эпицентр коррупции", "Голодовка против беспредела". Еще плакат с нарисованными долларами и евро "Добро пожаловать в прокуратуру". Возле здания прокуратуры также четверо свиней и две овцы.

"В нашей прокуратуре на тебя смотрят, как на кошелек. Если деньги есть - откупишься, нет - будешь обвинен. Я не бедный, мог бы и пойти по классической схеме. Но не хочу. Их работа - это бизнес. В суде проигрывают те, у кого первым закончатся деньги", - объяснил фермер.

Семья живет в поселке Борисовка Бобрынецкого района, обрабатывает 350 га земли. С ними живут 25-летняя дочь Екатерина и 24-летние двойняшки Виктор и Ирина.

11 декабря прошлого года фермер объезжал поля с озимым ячменем. Увидел "ладу-девятку". "Гоняет по полю и все вытаптывает. Я хотел попросить не ездить. А он вышел, начал руками махать. По-видимому, пьяный был. Потом ему на помощь пришли пятеро товарищей-охотников с дробовиками. Вместе повалили меня, начали бить ногами. Они уехали, а я остался лежать. Еле отошел. А через несколько дней вызвали в милицию. Сказали, что это я напал на шестерых", - сообщил В.Чмиленко.

По его словам, против него по заявлению одного из охотников возбудили уголовное дело за "нанесение телесных повреждений средней тяжести". 18 апреля его должен рассмотреть суд. В.Чмиленко грозит до двух лет заключения.