Дело мажора Ландика вернули в райсуд

По словам адвоката Ландика Юрия Березовского, апелляционный суд вернул дело в Ленинский райсуд для устранения «процессуальных нарушений».

Как сообщает «Сегодня», адвокат привел пример одного из таких нарушений – райсуд надлежащим образом не ознакомил участников процесса с протоколами судебных заседаний.

В то же время, как рассказал нам адвокат пострадавшей Игорь Зазымкин, он ничего не знает о том, что дело передали в районный суд и собирается 24 апреля в апелляционный.

Напомним, 19 января 2012 года Ленинский райсуд города Луганска признал сына народного депутата Украины от Партии регионов, депутата Луганского горсовета Романа Ландика виновным в избиении 20-летней модели Марии Коршуновой и приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Депутата-драчуна отпустили прямо в зале суда. В СИЗО он провел около шести месяцев.